Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів, ‒ Reuters

Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву у військових діях.

Франція незабаром може надіслати в Україну військових інструкторів ‒ попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії, пише Reuters.

Про це рішення можуть оголосити наступного тижня під час візиту українського президента, повідомили три дипломатичні джерела.

Дипломати сказали, що Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву у військових діях.

Двоє дипломатів повідомили, що спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії, перш ніж в Україні вирушать кілька сотень інструкторів.

Навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічній експертизі для військових літаків, які надасть Захід. Париж також профінансує, озброїть і навчить українську моторизовану бригаду.

“Домовленості дуже передові, і ми можемо чогось очікувати наступного тижня”, ‒ сказало одне з джерел.