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Французького депутата відсторонили від роботи через прапор Палестини

Ліворадикал втратить половину суми депутатської допомоги за два місяці.

Французького депутата відсторонили від роботи через прапор Палестини
Фото: УП

У нижній палаті парламенту Франції стався скандал: під час засідання один із депутатів підняв у сесійній залі прапор Палестини.

Як пише "Європейська правда", це відбулося, коли Національні збори заслуховували уряд щодо питання визнання Палестинської держави. Себастьєн Делогю, який представляє ліворадикальну партію "Франція нескорена", вирішив продемонструвати свою позицію, використавши палестинську символіку, що не відповідає правилам парламенту.

Спікерка Яель Браун-Піве визнала поведінку депутата неналежною і запропонувала колегам відсторонити його від роботи на два тижні та позбавити половини суми депутатської допомоги, яка мала бути виплачена Делогю за два місяці. Більшість учасників засідання підтримали ці покарання. 

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