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Франція поки не збирається визнавати Палестину

Республіка прагне утриматися від суто символічних рішень, які не мають впливу на ситуацію в Газі.

Франція поки не збирається визнавати Палестину
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне після проведення перемовин у Парижі зі своїм ізраїльським колегою Ізраелем Катцом заявив, що його країна поки не буде визнавати незалежність Палестини.

Як зазначає Reuters, Франція "не бачить відповідних умов, щоб це рішення мало реальний вплив на ситуацію у близькосхідному регіоні".

За словами Сежурне, це "не просто символічне питання чи політичне позиціонування". Франція прагне, щоб цей дипломатичний інструмент "був використаний тоді, коли буде досяжним рішення про спільне мирне існування двох держав - палестинської та ізраїльської".

Як постійний член Ради Безпеки ООН Франція готує проєкт резолюції, який одночасно засуджуватиме терористичні дії ХАМАСу та закликатиме до повернення до порядку денного плану про дві держави. 

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