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Смерть президента Ірану відклала переговори з МАГАТЕ

Переговори мали бути присвячені покращенню іранської співпраці з агентством.

Смерть президента Ірану відклала переговори з МАГАТЕ
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Загибель президента і міністра закордонних справ Ірану в результаті аварії гелікоптера призвела до призупинення переговорів ядерного контролю ООН з Тегераном.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, переговори мали бути присвячені покращенню іранської співпраці з агентством.

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"Вони перебувають у траурі, який я повинен поважати", - заявив глава Гроссі, і додав, що як тільки траур закінчиться, співпраця відновиться.

Гроссі висловив сподівання, що ця тимчасова перерва закінчиться за кілька днів.

МАГАТЕ в Ірані стикається з цілою низкою проблем, від нещодавнього недопуску Тегераном до складу своєї інспекційної групи багатьох найдосвідченіших експертів зі збагачення урану до триваючої неспроможності Ірану пояснити сліди урану, виявлені на незаявлених об’єктах, незважаючи на багаторічне розслідування МАГАТЕ.

  • Раніше Рафаель Гроссі повідомив, що Іран знаходиться "швидше за тижні, ніж за місяці" від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби.
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