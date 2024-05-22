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З сайту російського уряду зник законопроєкт про односторонню зміну кордонів у Балтійському морі

За створенням законопроєкту, ймовірно, стоять дві військових частини з ВМФ РФ.

З сайту російського уряду зник законопроєкт про односторонню зміну кордонів у Балтійському морі
Куршська коса, на яку претендує Росія
Фото: Радіо Свобода

З сайту уряду Росії зник розроблений Міністерством оборони РФ законопроєкт, який пропонував односторонню зміну Росією її кордонів у Балтійському морі з Фінляндією, Естонією та Литвою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Втім, на сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало російське Міноборони.

Один з користувачів соцмережі X опублікував скріншот однієї зі сторінок опису видаленого документа. 

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Як контактні дані вказано дві адреси електронної пошти. Одна адреса, [email protected], дозволяє припустити, що за створенням законопроекту стоїть військова частина з відповідним номером. Ця частина розташована в Санкт-Петербурзі та відноситься до Військово-морського флоту. 

Друга контактна адреса в документі ([email protected]) належить 373 Центру збору та обробки гідрографічної та гідрометеорологічної інформації ВМФ. Він підпорядкований Управлінню навігації та океанографії Міноборони. 

Таким чином можна стверджувати, що видалений із сайту уряду законопроект не був фейком.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ця пропозиція Міноборони не має політичного підґрунтя.

У МЗС Фінляндії заявили, що розраховують на дотримання Росією Конвенції ООН з морського права, що регулює зміну територіальних вод.

В свою чергу, МЗС Литви назвало російський план щодо зміни кордону ескалацією проти НАТО і ЄС. Литва також висловилася за жорстку відповідь Москві з боку західних союзників. 

Естонія можливих планів Росії не коментувала.

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