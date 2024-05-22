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У Росії будують фільтраційні табори для українців

Будівництво фільтраційних таборів у Поволжі РФ проводиться під виглядом дитячих піонерських таборів.

У Росії будують фільтраційні табори для українців
фільтраційні табори
Фото: Центр нацспротиву

У Росії в Поволжському краї розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських таборів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні «відвідувачів", — зазначають у повідомленні.

У нацспротиві додають, що Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку окупації України.

"У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", — зазначають у ЦНС.

Також у спротиві інформують, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткими перевірки є на півдні України.

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