У Росії будують фільтраційні табори для українців

У Росії в Поволжському краї розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських таборів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні «відвідувачів", — зазначають у повідомленні.
У нацспротиві додають, що Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку окупації України.
"У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", — зазначають у ЦНС.
Також у спротиві інформують, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткими перевірки є на півдні України.