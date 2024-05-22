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Росіяни завдали удару по інфраструктурі Дніпропетровщини, – ОВА

Унаслідок влучання виникла пожежа.

Росіяни завдали удару по інфраструктурі Дніпропетровщини, – ОВА
Фото: Facebook Сергія Лисака

Російська армія атакувала інфраструктуру Дніпропетровської області, на місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, маємо в області і приліт. Ворог атакував інфраструктуру регіону. Сталася пожежа", – повідомив Лисак.

Також, за інформацією очільника ОВА, у Кам’янському районі Дніпропетровщини збили розвідувальний безпілотник.

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