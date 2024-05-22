Верховна Рада пропонує декриміналізувати крадіжки до 4552 гривень

За крадіжки до зазначеної суми пропонують накладати штрафи. Наразі крадіжка, яка не передбачає кримінальної відповідальності, складає 227 гривень.

Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 11068, який передбачає, серед іншого, декриміналізувацію крадіжки вартістю до 4552 гривень.

“За” 265 голосів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєктом пропонується ввести штрафи за крадіжки вартістю до 4552 гривень: до 5 100 гривень за дрібну крадіжку і до 8 500 за повторну крадіжку протягом року.

Законотворці прогнозують, що прийняття цього закону буде сприяти зменшенню навантаження на судову систему, зосередженню діяльності Національної поліції на розкритті та розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів, а також покращенню криміногенної ситуації.

Зазначимо, що з 1 січня 2021 року змінився максимальний розмір дрібної крадіжки – 227 гривень. Викрадення майна на більшу суму вважається кримінальним правопорушенням.