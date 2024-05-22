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У Донецькій області під час виконання службових обов'язків загинули поліцейські

Загиблим правоохоронцям було 21 і 27 років.

У Донецькій області під час виконання службових обов'язків загинули поліцейські
Загиблі поліцейські у Донецькій області
Фото: Нацполіція

У Донецькій області у ДТП під час виконання службових обов'язків трагічно загинули двоє поліцейських.

Про це інформує Нацполіція.

"21 травня під час виконання службових обов’язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов та лейтенант поліції Ілля Галь", – йдеться у повідомленні. 

27-річний Владислав Жданов працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах – з 2013 року. У пам’яті колег він навіки залишиться захисником дітей, чесною та справедливою людиною.

21-річний Ілля Галь тільки рік тому, в 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на варті правопорядку. 

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для усієї поліцейської родини", – додали у Нацполіції.

У березні цього року в Донецькій області під час несення служби трагічно загинув поліцейський Андрій Труш, який працював у Покровському районі.

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