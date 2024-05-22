ВР підтримала законопроєкт, який передбачає зміни в КУпАП щодо насильства

Народні депутати в цілому приняли євроінтеграційний законопроєкт №8329, що стосується змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

"За" проголосували 252 депутати.

"Приводимо наше законодавство у відповідність до Конвенції Ради Європи та Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2012/29/ЄС", – написала Геращенко.

Зокрема, посилюється захист неповнолітніх та постраждалих від сексуального насильства. Запроваджується новий порядок проведення освідування та судово-медичної експертизи у випадках зґвалтування та сексуального насильства.

Виключається норма щодо примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок, домашнє насильство з категорії справ приватного обвинувачення. Надається дозвіл укладати угоди про примирення у цих справах лише за ініціативою потерпілої особи чи її представника.

В першому читанні проєкт підтримало 258 нардепів.

Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, пропонується зобов'язати суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, невиконання термінового заборонного припису в обов'язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов'язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за даною категорією справ.

Одночасно законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання.

Враховуючи різний суб'єктний склад та правове регулювання домашнього насильства та насильства за ознако статі, склад правопорушення, пов'язаного з насильством за ознакою статі, відокремлюється у нову самостійну норму.

Поліцейські наділяються правом розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з неповідомленням особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про місце свого тимчасового перебування, що дозволить розвантажити суди.

Змінами до статті 263 КУпАП пропонується збільшити до 24-х годин строк дміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення.

Також пропонується збільшити строк розгляду справ, що сприятиме забезпеченню належного провадження на невідворотності притягнення кривдників до відповідальності.

В Україні 1 листопада 2022 року набула чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.