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На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 4 отримали поранення

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 384 людини, у тому числі 35 дітей.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 4 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу 1 людина загинула і 4 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Єлизаветівка і Катеринівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому і 2 будинки у Гірнику, під вогнем Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 господарчих будівель. Поранена 1 людина. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджено 3 будинки та нежитлову споруду.

Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що за добу втричі зросла кількість бойових зіткнень на Куп'янському напрямку. Зросла і загальна кількість зіткнень порівняно з попередньою добою.

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