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Білий дім не підтверджує постачання Китаєм летальної зброї для РФ

Проте в адміністрації Байдена занепокоєні іншими видами допомоги, яку Пекін надає Кремлю.

Білий дім не підтверджує постачання Китаєм летальної зброї для РФ
Джейк Салліван
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати не володіють інформацією щодо того, що Китай надсилав Росії летальну зброю для використання у війні проти України. Як пише "Європейська правда", про це під час пресбрифінгу заявив радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Американський чиновник стверджує, що Білий дім не спостерігав здійснення поставок зброї з Піднебесної ані в 2022, ні в 2023 році. Не відбувається цього і зараз. 

Проте це не скасовує занепокоєності США щодо того, що Пекін забезпечує Кремль ресурсами для військово-промислової галузі, не надсилаючи при цьому безпосередньо зброю.

"Ми вживаємо заходів, щоб протидіяти цьому в координації з нашими партнерами та союзниками. Можете очікувати надалі ще більше подібних дій", - заявив Салліван.

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