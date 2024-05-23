Білий дім не підтверджує постачання Китаєм летальної зброї для РФ

Сполучені Штати не володіють інформацією щодо того, що Китай надсилав Росії летальну зброю для використання у війні проти України. Як пише "Європейська правда", про це під час пресбрифінгу заявив радник президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Американський чиновник стверджує, що Білий дім не спостерігав здійснення поставок зброї з Піднебесної ані в 2022, ні в 2023 році. Не відбувається цього і зараз.
Проте це не скасовує занепокоєності США щодо того, що Пекін забезпечує Кремль ресурсами для військово-промислової галузі, не надсилаючи при цьому безпосередньо зброю.
"Ми вживаємо заходів, щоб протидіяти цьому в координації з нашими партнерами та союзниками. Можете очікувати надалі ще більше подібних дій", - заявив Салліван.
- Про дані розвідки щодо надання Росії китайської летальної зброї повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що 90% мікросхем, які імпортує РФ, мають китайське походження.