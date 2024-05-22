Росіяни за день обстріляли 10 громад Сумщини

Сьогодні, 22 травня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 139 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та атакував її різними дронами.

Також дроном окупати атакували Миколаївську громаду, а Шалигинську обстріляли зі стрілецької зброї.

Середино-Будську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Есманьську громади росіяни атакували з мінометів.

Крім того, Білопільську громаду російська армія обстріляла з танку, артилерії, мінометів та атакували її дронами, також з артилерії обстріляли Краснопільську громаду.