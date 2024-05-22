Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день обстріляли 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів області. 

Сьогодні, 22 травня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 139 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та атакував її різними дронами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також дроном окупати атакували Миколаївську громаду, а Шалигинську обстріляли зі стрілецької зброї.

Середино-Будську, Путивльську, Зноб-Новгородську, Глухівську та Есманьську громади росіяни атакували з мінометів.

Крім того, Білопільську громаду російська армія обстріляла з танку, артилерії, мінометів та атакували її дронами, також з артилерії обстріляли Краснопільську громаду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies