Міноборони: арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння

Міністерство оборони України за тиждень допустило до експлуатації у війську ще 13 зразків озброєння та військової техніки.
Про це йдеться в повідомленні відомства.
«Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень 13 зразків озброєння та військової техніки пройшли реєстрацію», — повідомляють у Міноборони.
Також Міністерство оборони прийняло на озброєння ще 1 зразок ОВТ.
- Від 24 лютого 2022 до експлуатації в Силах оборони допустили понад 60 зразків стрілецької зброї. Серед них – ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.