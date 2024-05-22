Міноборони: арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння

Міністерство оборони України за тиждень допустило до експлуатації у війську ще 13 зразків озброєння та військової техніки.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень 13 зразків озброєння та військової техніки пройшли реєстрацію», — повідомляють у Міноборони.

Фото: Міноборони

Також Міністерство оборони прийняло на озброєння ще 1 зразок ОВТ.