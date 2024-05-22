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Міноборони: арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння

Минулого тижня реєстрацію пройшли 13 зразків озброєння та військової техніки.

Міноборони: арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

Міністерство оборони України за тиждень допустило до експлуатації у війську ще 13 зразків озброєння та військової техніки.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Арсенал ЗСУ поповнився новими зразками озброєння. За минулий тиждень 13 зразків озброєння та військової техніки пройшли реєстрацію», — повідомляють у Міноборони.

Фото: Міноборони

Також Міністерство оборони прийняло на озброєння ще 1 зразок ОВТ.

  • Від 24 лютого 2022 до експлуатації в Силах оборони допустили понад 60 зразків стрілецької зброї. Серед них – ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.
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