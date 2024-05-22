Ситуація у Білогорівці Луганської області загострюється через постійні атаки армії Росії

Ситація на Куп'янському напрямку, зокрема в районі Білогорівки Луганської області, загострюється. Ворог активно веде наступальні дії за підтримки важкої артилерії.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у коментарі "Радіо Свобода".
"Зараз на Білогорівці йде загострення ситуації, але вона контрольована нашими Збройними Силами. Дійсно, ворог декілька разів до цього намагався тернівський напрямок атакувати колонами, і такими, скажемо так, "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії, і вже третій день намагається штурмувати Білогорівку", – розповідає Лисогор.
Він додає, що ситуація також погіршилася в районах Невського, Тернів, у Кремінському лісництві. Водночас українські військові наносять вогневе ураження по окупантах.
- За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку наразі триває 22 боєзіткнення в айонах 8 населених пунктів. Сили оборони відбили 6 ворожих штурмів.