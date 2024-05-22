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Зеленський підписав закон про домашніх працівників

Серед іншого, він передбачає можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику.

Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює працю домашніх працівників в Україні і забороняє відрахування на оплату житла з їх заробітної плати.

Про це свідчать дані в картці законопроєкта №5695 на сайті Верховної Ради.

"22.05.2024 - повернуто з підписом від президента України", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику, а також впроваджується заборона відраховувати плату за таке житло з боку роботодавця.

Також врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: запроваджені гарантії стосовно праці домашніх працівників при надурочних роботах, залученні до чергування або при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинок.

Закон пропонує визначити, що:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Домашньою працею не вважається робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

  • 25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників". Він вводить у законодавство поняття "домашня праця" та визначає обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.
  • Остаточний текст документа поки що не оприлюднено.
  • У 2022 році Рада також запровадила нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом.
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