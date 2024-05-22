Зеленський підписав закон про домашніх працівників

Серед іншого, він передбачає можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює працю домашніх працівників в Україні і забороняє відрахування на оплату житла з їх заробітної плати.

Про це свідчать дані в картці законопроєкта №5695 на сайті Верховної Ради.

"22.05.2024 - повернуто з підписом від президента України", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику, а також впроваджується заборона відраховувати плату за таке житло з боку роботодавця.

Також врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: запроваджені гарантії стосовно праці домашніх працівників при надурочних роботах, залученні до чергування або при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинок.

Закон пропонує визначити, що:

Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем.

Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.

Домашньою працею не вважається робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.