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У Вовчанську російські окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації, є загиблий

Унаслідок ворожого обстрілу загинув правоохоронець, ще один отримав поранення.

У Вовчанську російські окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації, є загиблий
Фото: скріншот

У Вовчанську російська армія обстріляла автомобіль поліцейських під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один – отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", – повідомив він.

Глава МВС додає, що ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя.

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