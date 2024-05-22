У Вовчанську російська армія обстріляла автомобіль поліцейських під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один – отримав поранення.
Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних", – повідомив він.
Глава МВС додає, що ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя.
- 21 травня російські окупанти також обстріляли з дрона поліцейське авто під час проведення евакуації з Вовчанська.
- 13 травня російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних із Вовчанська Харківської області.
- Раніше з Вовчанська евакуювали людей, яких російські війська тримали в полоні в підвалі з 11 травня. За словами глави МВА, Вовчанськ контролюють ЗСУ, на околицях міста тривають бої.