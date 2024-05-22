​Укрзалізниця підвищує вартість постільної білизни в пасажирських поїздах

Укрзалізниця оголосила про підвищення вартості комплектів постільної білизни в плацкартних і купейних вагонах до 80 грн, у спальних вагонах - удвічі, до 120 грн.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Уперше за 5 років її буде проіндексовано. Відтепер пасажири отримають більш якісну послугу. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна в плацкартних і купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ - 120 грн (замість 60 грн)", - йдеться в повідомленні.
Напередодні УЗ замінила постільну білизну в поїздах, і до кінця червня відбудеться повна заміна матраців і подушок на всіх рейсах далекого сполучення.
"Перед закупівлею нових комплектів "Укрзалізниця" провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, а й напрацювати нові стандарти, що нададуть змогу врахувати найкращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі й зносостійкість продукції", - ідеться в повідомленні.
- У січні 2018 року УЗ підвищила ціни на постільну білизну з 30 до 50 гривень у купейних і плацкартних вагонах і до 60 гривень у спальних вагонах. Вартість напоїв у поїзді (чай, кава, 0,5 л води) виросла збільшилася з 8 гривень до 10.