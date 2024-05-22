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На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк

Спортсмен загинув від рук російських загарбників 17 травня. 

На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Загиблий спортсмен Роман Гаврилюк
Фото: Федерація легкої атлетики Волинської області

На війні від рук окупантів загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк. Йому мав виповнитися 41 рік. 

"російські виродки вбили кількаразового переможця та призера забігів від Rivne Running Club, чемпіона України на 100 км, талановитого тренера та спортсмена, батька і просто щирого українця", – повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області. 

У Комітеті молоді і спорту ВР України зазначили, що народився Роман у селищі Краснопілля Сумської області. Після школи вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури та спорту. 

"Цей напрямок вищої освіти Роман обрав не просто так. Він захоплювався спортом, зокрема легкою атлетикою. Він ставав чемпіоном України з бігу на 100 км та неодноразово перемагав в аматорських забігах", – йдеться у повідомленні. 

Пізніше Роман переїхав до Луцька, де почав будувати тренерську кар’єру. Працював у Федерації триатлону України, а також був незмінним тренером “Дмитрук Лучеськ Напівмарафон” упродовж усіх років його проведення.

Вихованці Романа кажуть, що він буквально створив бігове ком’юніті у місті, закохував у легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. 

"На жаль, війна не обирає кого забирати. Вона безжально щодня нищить долі українців і позбавляє багатьох найціннішого - життя. Роман Гаврилюк захищав Україну від російських загарбників, які 17 травня 2024 року вбили його", – додали у Комітеті.

Влітку він мав відсвяткувати свій 41 день народження у колі сім’ї - поряд з коханою дружиною та двома донечками.

Вічна пам'ять. 

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