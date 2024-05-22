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Парламент провалив впровадження відповідальності за порушення комендантської години

Серед аргументів проти законопроєкту в залі лунали необхідність дістатися до нічних поїздів та привезти домашніх тварин до цілодобових клінік. 

Парламент провалив впровадження відповідальності за порушення комендантської години

Верховна Рада відхилила законопроєкт про впровадження штрафів за порушення комендантської години. За проголосували лише 190 нардепів – менше мінімально необхідної кількості. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

Після того, як забракло голосів, нардепи провалили повернення законопроєкту його авторам. Тому він вважається відхиленим.

Цей законопроєкт зареєстрували після розслідування журналіста Михайла Ткача про заклади, що працюють з порушенням правил комендантської години.

Документ пропонував впровадити штрафи за порушення коменданстької години як для громадян, так і для бізнесу. Громадян пропонували штрафувати щонайбільше на 17 000 гривень, а бізнес – на 102 000 максимально.

  • В першому читанні цей законопроєкт ухвалили в грудні 2023.
  • Розробку документу узгоджували з МВС.
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