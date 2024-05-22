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Затримали зрадника, який допомагав РФ підірвати позиції Сил оборони на Харківщині

Зрадником виявився місцевий підприємець. Йому загрожує 8 років тюрми.

Затримали зрадника, який допомагав РФ підірвати позиції Сил оборони на Харківщині
Місцевий підприємець-зрадник із Харківщини
Фото: СБУ

На Харківщині затримали міцевого підприємця, мешканця с. Вільхуватка Купянського району, який співпрацював із окупантами і допомагав РФ підірвати позиції Сил оборони на півночі області. Донька ворожого поплічника виїхала до РФ ще на початку повномасштабного вторгнення та мала звʼязки з російськими спецслужбами. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора і в СБУ.

Зрадник під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Також фігурант "втемну" використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував "потрібну" інформацію під час побутових розмов.

У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

"Звітуючи" окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

Затриманий зрадник на Харківщині
Фото: СБУ
Затриманий зрадник на Харківщині

Одержані розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів. Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його.

Також Служба безпеки провела додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

"На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості)", – додали в СБУ. 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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