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Над Миколаївської областю ППО збила 10 "шахедів"

Окупанти обстріляли одну із громад області із артилерії.

Над Миколаївської областю ППО збила 10 "шахедів"
Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

В ніч на 22 травня над Миколаївською областю протиповітрняна оборона збила 10 ворожих ударних безпілотників.

"У ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу "Shahed 131/136", – інформує начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також вночі ворог обстріляв Миколаївський район області.

"Уночі, 21 травня, о 23:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – зазначив Кім. 

  • В ніч на сьогодні захисники України збили всі 24 запущені ударні безпілотники. Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областейю
  • У Сумській області внаслідок атаки знеструмлений обласний центр і деякі райони. Світло почали повертати о 5:20, але роботи ще тривають.
  • В Укренерго повідомили, що ціллю атаки були енергетичні об'єкти на північному сході країни.
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