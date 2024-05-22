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У Сумах був блекаут через атаку ворога. Постачання відновлюють (доповнено)

Місто не отримувало електроенергію.

У Сумах був блекаут через атаку ворога. Постачання відновлюють (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Через атаку "шахедів" в ніч на середу Суми було знеструмлено. Про блекаут повідомив на своїй сторінці в Telegram керівник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

За словами чиновника, на час, який знадобиться для відновлення постачання, місто зосередиться на забезпеченні живлення критичної інфраструктури.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомляла про те, що росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах в містах Шостка та Конотоп. 

Станом на 6:44 світло почало повертатися до міста. З 5:20 почали відновлювати живлення, йдеться у повідомленні Сумської міської ради. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

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