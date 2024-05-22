ППО збила 24 із 24 запущених ворогом ударних БпЛА

Захисники України збили всі 24 ударні безпілотники. Ворог провів запуск із російських Приморського-Ахтарська і Курська та окупованого Криму.

Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Фото: Микола Олещук у Telegram

"Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей", – сказав він.