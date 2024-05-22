У Херсонській області через агресію РФ постраждало 8 людей, в тому числі дитина

Через обстріли окупантів пошкоджені 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Через обстріли Росії у Хесронській області отримали поранення 8 людей, в тому числі і дитина.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків", – написав очільник області у телеграмі.

Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі.

Тим часом жителів Хесронщини застерігають від шахрайських схем. Злочинці надсилають мешканцям області на електронну пошту, месенджери і соцмережі повідомлення з пропозицією миттєвої виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE.