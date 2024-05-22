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Армія РФ вдарила по центральній частині Чугуєва, 5 постраждалих (доповнено)

Через удар пошкоджена бдівля дитсадка. 

Армія РФ вдарила по центральній частині Чугуєва, 5 постраждалих (доповнено)
Чугуїв, фото ілюстративне
Фото: Галина Мінаєва – офіційна сторінка в Facebook

Російські війська сьогодні вранці вдарили по Чугуєві Харківської області. Пошкоджений дитсадок, постраждало 5 осіб.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по центральній частині Чугуєва. За попередніми даними, надійшла інформація про постраждалу жінку", – написав Синєгубов у телеграмі.

Пошкоджено дитячий садок.  Огляд  триває.

Доповнення. Пізніше Синєгубов повідомив про 5 постраждалих через удар. До медичних закладів було доставлено 4 травмованих. Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років.

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