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Швеція оголосила про трирічну програму військової підтримки України на $7 млрд

Стокгольм робитиме фінансові внески та надаватиме обладнання.

Швеція оголосила про трирічну програму військової підтримки України на $7 млрд
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою.

Про це пише Bloomberg.

Стокгольм може надавати Києву військову допомогу в період 2024-2026 років, жертвуючи обладнання, надаючи фінансові внески і підтримуючи закупівлю оборонних матеріалів.

“Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно”, ‒ підкреслюють міністри.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала Україні навчання, танки, бойові машини, боєприпаси та інше обладнання на суму близько 30 мільярдів крон. 

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