Швеція оголосила про трирічну програму військової підтримки України на $7 млрд

Уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою.
Про це пише Bloomberg.
Стокгольм може надавати Києву військову допомогу в період 2024-2026 років, жертвуючи обладнання, надаючи фінансові внески і підтримуючи закупівлю оборонних матеріалів.
“Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно”, ‒ підкреслюють міністри.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала Україні навчання, танки, бойові машини, боєприпаси та інше обладнання на суму близько 30 мільярдів крон.
- Останній пакет підтримки від Швеції, оголошений у лютому, включав десантні катери, артилерійські боєприпаси та фінансову підтримку на суму 7,1 мільярда крон.
- Вчора стало відомо, що Україна і Швеція розпочали переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки.
- Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що Стокгольму знадобиться два роки, аби досягти необхідного потенціалу щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів.