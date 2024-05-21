Україна і Швеція розпочали переговори щодо укладення безпекової угоди

Україна і Швеція розпочали переговори щодо укладення угоди про співробітництво у сфері безпеки.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Перемовини 21 травня провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.
"Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді", – сказав Жовква.
Українська і шведська сторони докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.
- У липні 2023 року країни "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства нашої держави у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.