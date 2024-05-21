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Зеленський запросив президента Анголи взяти участь у Саміті миру і відвідати Україну

"Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки”.

Зеленський запросив президента Анголи взяти участь у Саміті миру і відвідати Україну
Фото: ОПУ

Сьогодні, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Анголи Жоао Лоренсу, повідомляє пресслужба Офісу президента. 

"Подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії", – написав Зеленський.

Він зазначив, що запросив президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

"Для нас важливо, щоб на Саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека", – написав Зеленський.

Президент України також повідомив, що домовився з ангольським лідером продовжити контакти на різних рівнях, щоб розвивати відносини між країнами. 

"Я запросив президента Лоренсу в Україну", – написав глава держави.

Раніше Центр протидії дезінформації з'ясував, як Росія очорнює Україну в африканських ЗМІ. Спільно з OSINT-агенцією Molfar вдалося виявити масштабну ворожу кампанію інформаційного впливу в африканському інформаційному просторі. 

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