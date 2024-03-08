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Центр протидії дезінформації з'ясував, як Росія очорнює Україну в африканських ЗМІ

Спільно з OSINT-агенцією Molfar вдалося виявити масштабну ворожу кампанію інформаційного впливу в африканському інформаційному просторі. 

Центр протидії дезінформації з'ясував, як Росія очорнює Україну в африканських ЗМІ
президент Володимир Зеленський
Фото: Макс Требухов

Росія вкладає чималі ресурси в просування своїх пропагандистських наративів у країнах Глобального Півдня та, зокрема, Африки.

Центр протидії дезінформації РНБО України повідомив, що спільно з OSINT-агенцією Molfar виявили масштабну ворожу кампанію інформаційного впливу в африканському інформаційному просторі. 

Москва хоче дискредитувати наш державу, а також вище політичне керівництво і його оточення. Для цього поширює фейки та дезінформаційні матеріали в низці африканських медіаресурсів.

Як ідеться у звіті, ЦПД проаналізував англо-, французько-, арабсько- та російськомовні матеріали в африканських і російських ЗМІ із серпня 2023 року по січень 2024-го.

Серед фейків виявили такі "новини":

  • "На узбережжі Єгипту знайшли розкішну віллу родини Президента України Володимира Зеленського";
  • "Олена Зеленська витратила $1 млн на шопінг у Нью-Йорку";
  • "Фонд Олени Зеленської причетний до продажу дітей";
  • "Президент України Володимир Зеленський придбав яхти за 75 мільйонів доларів";
  • "Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Геббельса" та ін.

Майже всі матеріали в африканських медіа були підписані вигаданими іменами, а з часом були видалені із сайтів. Низку фейків активно передруковували російські пропагандистські ЗМІ. 

Наприклад, "героїня" фейку про шопінг Зеленської - працівниця магазину, яку звільнили після нібито візиту першої леді України, і яку звільнили після "покупок" - виявилася уродженкою Камеруну, яка з 2017 року проживає в Росії і вчиться на лікаря у Санкт-Петербурзі.

Росія у своїй антиукраїнській кампанії використала, зокрема, ЗМІ Єгипту, Нігерії та Сененгалу. Центр протидії дезінформації відзначив, що статті й відео, які фігурували в поширені фейків, опубліковані під авторством вигаданих осіб, які посилаються на анонімні джерела. При цьому приміщення, які фігурують у фейкових відео, мають майже однаковий вигляд.

Серед медіа, які виділяються антиукраїнською риторикою, ЦПД відзначив Sene.News, The Nation та EI Mostaqbal.

  • Минулого місяця Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США викрив російські спецслужби у наданні матеріальної підтримки та управління "Африканською ініціативою". Це нове інформаційне агентство, яке поширює в Африці дезінформацію щодо Сполучених Штатів та європейських країн.
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