Центр протидії дезінформації з'ясував, як Росія очорнює Україну в африканських ЗМІ

Росія вкладає чималі ресурси в просування своїх пропагандистських наративів у країнах Глобального Півдня та, зокрема, Африки.

Центр протидії дезінформації РНБО України повідомив, що спільно з OSINT-агенцією Molfar виявили масштабну ворожу кампанію інформаційного впливу в африканському інформаційному просторі.

Москва хоче дискредитувати наш державу, а також вище політичне керівництво і його оточення. Для цього поширює фейки та дезінформаційні матеріали в низці африканських медіаресурсів.

Як ідеться у звіті, ЦПД проаналізував англо-, французько-, арабсько- та російськомовні матеріали в африканських і російських ЗМІ із серпня 2023 року по січень 2024-го.

Серед фейків виявили такі "новини":

"На узбережжі Єгипту знайшли розкішну віллу родини Президента України Володимира Зеленського";

"Олена Зеленська витратила $1 млн на шопінг у Нью-Йорку";

"Фонд Олени Зеленської причетний до продажу дітей";

"Президент України Володимир Зеленський придбав яхти за 75 мільйонів доларів";

"Зеленський купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Геббельса" та ін.

Майже всі матеріали в африканських медіа були підписані вигаданими іменами, а з часом були видалені із сайтів. Низку фейків активно передруковували російські пропагандистські ЗМІ.

Наприклад, "героїня" фейку про шопінг Зеленської - працівниця магазину, яку звільнили після нібито візиту першої леді України, і яку звільнили після "покупок" - виявилася уродженкою Камеруну, яка з 2017 року проживає в Росії і вчиться на лікаря у Санкт-Петербурзі.

Росія у своїй антиукраїнській кампанії використала, зокрема, ЗМІ Єгипту, Нігерії та Сененгалу. Центр протидії дезінформації відзначив, що статті й відео, які фігурували в поширені фейків, опубліковані під авторством вигаданих осіб, які посилаються на анонімні джерела. При цьому приміщення, які фігурують у фейкових відео, мають майже однаковий вигляд.

Серед медіа, які виділяються антиукраїнською риторикою, ЦПД відзначив Sene.News, The Nation та EI Mostaqbal.