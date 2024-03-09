Головне за ніч та ранок суботи, 9 березня: удар по багатоповерхівці в Херсоні, бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Унаслідок ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді на Нікопольщині загинув 16-річний юнак, також у важкому стані 22-річний хлопець.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602511_vnaslidok_obstriliv_rosiyan.html

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду з артилерії, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий". Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін", — ідеться у повідомленні.

У ніч на 9 березня 2024 року росіяни атакували Україну 15-ма "шахедами" з мису Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарська.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602491_sili_oboroni_znishchili_12_z_15.html

Як повідомляють у Повітряних силах України, до відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей", — ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 63 бойових зіткнення.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602488_armiya_rf_prodovzhuie_shturmuvati.html

Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 850 російських окупантів, понад 50 артсистем ворога та 10 одиниць спетехніки. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 423 160 військових.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602489_zsu_znishchili_shche_850_rosiyskih.html

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російська армія атакувала Херсон з авіації. Авіабомба влучила у багатоповерхівку, також є влучання у будівлю лікарні та припортову інфраструктуру, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602493_unochi_vorog_vdariv_hersonu_z.html

"Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру", — повідомив Прокудін.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 дістали поранення, одна з них – дитина.

"За даними слідства, 8 березня близько 21:40 збройні сили рф завдали ракетного удару по Херсону. Акуботравму отримав 7-річний хлопчик. Його доставлено у лікарню", - ідеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Також рятувальники деблокували літнє подружжя. Внаслідок вибуху пошкоджено багатоквартирні будинки.

Губернатори російських Курської та Ростовської областей повідомили про атаку безпілотників. За їхніми словами, працювала протиповітряна оборона.

https://lb.ua/society/2024/03/09/602484_rostovsku_kursku_oblasti.html

У Таганрозі на березі Азовського моря про вибухи місцеві пабліки писали упродовж щонайменше двох годин, називаючи це найбільш масовим обстрілом за час війни. В мережі припускають, що метою атаки могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу.

Жителі міста стверджували, що система оповіщення про повітряну тривогу не працювала.

За інформацією місцевих ТГ-каналів, під час атаки міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

https://lb.ua/world/2024/03/09/602498_bezpilotniki_atakuvali_rosiyskiy.html

У міноборони РФ повідомили, що вночі над російськими регіонами нібито було 47 дронів, 41 з яких – над Ростовською областю.

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