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Під ворожим обстрілом опинився Вовчанськ Харківської області, загинули двоє людей

Ворог атакував 18 населених пунктів Харківщини.

Під ворожим обстрілом опинився Вовчанськ Харківської області, загинули двоє людей
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове, — повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"01:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватне домоволодіння. Інформація щодо потерпілих не надходила", — пише Синєгубов.

Впродовж доби ворог атакував місто різними видами озброєння. Так, росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка. 

Внаслідок обстрілу з використанням БпЛА пошкоджено службовий поліцейський автомобіль.

Ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу. 

Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад 6 осіб не травмований.

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

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