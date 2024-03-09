Ростовську та Курську області атакували безпілотники

У Таганрозі могли цілити в авіаційне підприємство.

Губернатори російських Курської та Ростовської областей повідомили про атаку безпілотників. За їхніми словами, працювала протиповітряна оборона.

У Таганрозі на березі Азовського моря про вибухи місцеві пабліки писали упродовж щонайменше двох годин, називаючи це найбільш масовим обстрілом за час війни. В мережі припускають, що метою атаки могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу.

Жителі міста стверджували, що система оповіщення про повітряну тривогу не працювала.