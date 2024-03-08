Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS.

“Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження”, - повідомили в ССО.

Про це повідомила пресслужба ССО .

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