На Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330 “Житель”.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження”, - повідомили в ССО.
Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS.
- Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожий РЛС 1Л219 “Зоопарк-1” та надали інформацію для подальшого ураження.