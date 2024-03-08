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За допомогою операторів ССО Сили оборони знищили російську станцію РЕБ “Житель”

“Житель” знищили ударом HIMARS.

За допомогою операторів ССО Сили оборони знищили російську станцію РЕБ “Житель”
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

На Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БПАК 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330 “Житель”.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження”, - повідомили в ССО.

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Сили оборони знищили “Житель” та його екіпаж ракетним ударом HIMARS.

  • Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку оператори розвідувальних БПАК тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявили ворожий РЛС 1Л219 “Зоопарк-1” та надали інформацію для подальшого ураження.
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