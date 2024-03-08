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Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині поранена жінка

Поранену госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Внаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині поранена жінка
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак

Протягом дня росіяни 5 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі - артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Від ворожих атак здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади”, - уточнив Лисак. 

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Від російського удару постраждала 23-річна дівчина, її госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Також обстрілом пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Крім того, понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Обстрілом зачепило і лінії електропередач.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня
Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

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