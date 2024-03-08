Протягом дня росіяни 5 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі - артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Від ворожих атак здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади”, - уточнив Лисак.
Від російського удару постраждала 23-річна дівчина, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також обстрілом пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Крім того, понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Обстрілом зачепило і лінії електропередач.