Протягом дня росіяни 5 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе і тричі - артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від ворожих атак здригався райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади”, - уточнив Лисак.

Від російського удару постраждала 23-річна дівчина, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також обстрілом пошкоджене комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, магазин та агрофірма. Крім того, понівечені 12 приватних будинків, господарська споруда, гаражі й авто. Обстрілом зачепило і лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня

Фото: Сергій Лисак Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 8 березня