Генштаб: Найчисельнішими атаки Росії були на Авдіївському і Новопавлівському напрямках

Упродовж доби відбулися 74 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох станціях радіоелектронної боротьби, зокрема, по двох Р-330Ж “Житель”, та складу боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 8 березня така: