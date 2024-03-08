У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС

У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
"Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту", - сказав Плетенчук.
За його словами, російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладена.
"В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам", - зазначив Плетенчук.
Він також зауважив, що у Середземному морі залишилися "одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту РФ і не змогли повернутися до місця базування" через Босфор.
"Звісно, що з тієї акваторії завдати вогневого ураження по Україні фактично неможливо... Для цього ракети мають перетнути простір НАТО, а це згідно з міжнародним правом є прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було", - сказав Плетенчук.
У складі Чорноморського флоту РФ на ходу більш як 30 суден, з них - 10 ракетоносіїв.
- 5 березня неподалік від Керченської протоки Сили оборони знищили російський корабель "Сергей Котов". 25 липня "Котов" уже зазнав атаки, але тоді потопити його не вдалося. Також він зазнав атаки у вересні – її провели фахівці ГУР за допомогою морських дронів Magura.
- 14 лютого, Генеральний штаб підтвердив знищення великого десантного корабля росіян "Цезар Куніков". Це одне з найновіших російських суден. Його було вражено також дронами Magura.
- Раніше також повідомлялося, що з 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту в строю залишилося 5.