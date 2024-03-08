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У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС

Вього в складі Чорноморського флоту РФ на ходу більш як 30 суден, з них - 10 ракетоносіїв.

У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля, - ВМС
Фото: EPA/UPG

У Чорному морі вже четверту добу немає жодного російського військового корабля. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

"Чорне море вже четверту добу вільне від присутності російських кораблів. В Азові продовжує чергувати одна одиниця, на північ від так званого Кримського мосту", - сказав Плетенчук.

За його словами, російські ракетоносії базуються у східній частині Чорного моря. Для них процедура підготовки до масованих обстрілів України ускладена.

"В будь-якому разі ми намагаємося оперативно отримувати інформацію щодо їх виходів у море, пересування і робити, що необхідно, щоб протидіяти цим заходам", - зазначив Плетенчук.

Він також зауважив, що у Середземному морі залишилися "одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту РФ і не змогли повернутися до місця базування" через Босфор.

"Звісно, що з тієї акваторії завдати вогневого ураження по Україні фактично неможливо... Для цього ракети мають перетнути простір НАТО, а це згідно з міжнародним правом є прецедентом, який може трактуватися як напад. Тому, відповідно, таких випадків не було", - сказав Плетенчук.

У складі Чорноморського флоту РФ на ходу більш як 30 суден, з них - 10 ракетоносіїв.

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