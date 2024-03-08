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Захисники знищили ЗРК "Тор-М-2" і станцію постановки перешкод "Житель" на Таврійському напрямку

Командувач ОСУВ "Таврія" повідомив про ситуацію. 

Захисники знищили ЗРК "Тор-М-2" і станцію постановки перешкод "Житель" на Таврійському напрямку
Фото: Командувач Тарнавський

Протягом доби в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1142 артобстріли, повідомив командувач Олександр Тарнавський у Telegram.

Він зазначив, що наші війська міцно тримають оборону. Втрати окупантів загиблими і пораненими за добу склали 360. 

Також ворог втратив 27 одиниць техніки. 

"Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад ПММ ворога", – зазначив він.

Тарнавський подякував за влучність воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 “Тор-М-2” та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

  • У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. 
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