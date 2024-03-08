Захисники знищили ЗРК "Тор-М-2" і станцію постановки перешкод "Житель" на Таврійському напрямку

Протягом доби в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” відбулося 52 бойові зіткнення. Ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1142 артобстріли, повідомив командувач Олександр Тарнавський у Telegram.

Він зазначив, що наші війська міцно тримають оборону. Втрати окупантів загиблими і пораненими за добу склали 360.

Також ворог втратив 27 одиниць техніки.

"Зокрема, це 2 танки, 7 бойових бронемашин, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 13 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще 1 склад ПММ ворога", – зазначив він.

Тарнавський подякував за влучність воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 “Тор-М-2” та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".