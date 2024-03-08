Слідство встановило, що вона перереєструвала український заклад у місті Гола Пристань у російському держреєстрі юридичних осіб.

На Херсонщині лікарці заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам, повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що у серпні 2022 року 62-річна жінка отримала посаду «в.и.о. главного врача» у створеній на базі захопленого медзакладу «Голопристанской центральной районной больницы».

Виконуючи свої «обовʼязки» жінка перереєструвала український заклад у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ.

А також підбирала персонал і агітувала людей бути лояльними до країни-агресорки.

Жительці регіону заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні викрили колаборантку, яка оформлювала документацію щодо примусової депортації українців. Також до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.