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На Херсонщині лікарці заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам

Слідство встановило, що вона перереєструвала український заклад у місті Гола Пристань у російському держреєстрі юридичних осіб.

На Херсонщині лікарці заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам
Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині лікарці заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам, повідомляє Херсонська ОВА. 

Зазначається, що у серпні 2022 року 62-річна жінка отримала посаду «в.и.о. главного врача» у створеній на базі захопленого медзакладу «Голопристанской центральной районной больницы».  

Виконуючи свої «обовʼязки» жінка перереєструвала український заклад у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ.

А також підбирала персонал і агітувала людей бути лояльними до країни-агресорки. 

Жительці регіону заочно повідомлено про підозру  у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні викрили колаборантку, яка оформлювала документацію щодо примусової депортації українців. Також до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.

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