На Херсонщині лікарці заочно повідомили про підозру у пособництві окупантам, повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що у серпні 2022 року 62-річна жінка отримала посаду «в.и.о. главного врача» у створеній на базі захопленого медзакладу «Голопристанской центральной районной больницы».
Виконуючи свої «обовʼязки» жінка перереєструвала український заклад у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ.
А також підбирала персонал і агітувала людей бути лояльними до країни-агресорки.
Жительці регіону заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні викрили колаборантку, яка оформлювала документацію щодо примусової депортації українців. Також до обов’язків фігурантки входила незаконна паспортизація мешканців Херсона.