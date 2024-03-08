СБУ ідентифікувала росіянина, який був "міністром" окупантів на Харківщині

Служба безпеки України ідентифікувала росіянина, який після захоплення частини Харківської області у 2022 зайняв "посаду" "міністра" окупаційної адміністрації, де займався переналаштуванням сфери охорони здоров'я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб. Йому оголосили про підозру.

Про це йдеться у повідомленні речника Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдули.

"Після захоплення частини Харківської області у 2022 році влада рф швидко почала призначати на керівні посади «своїх»" спеціалістів. Займатися налагодженням медичної сфери окупанти доручили 57-річному акушеру-гінекологу Тамерлану Гогичаєву, який до цього працював заступником голови уряду - міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія – Аланія на росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після призначення на "посаду" зловмисник одразу приступив до виконання вказівок Кремля.

Під час деокупації Куп’янська, де розміщувалася окупаційна адміністрація Харківської області, зловмисник разом з російськими військами втік на територію Росії.

У повідомленні йдеться, що, за даними слідства, у жовтні 2022, вже перебуваючи на території РФ, "міністр" роздавав інтерв'ю рашистським ЗМІ та кремлівським пропагандистам, у яких виправдовував та визнавав правомірною російську агресію проти України.

Він поширював фейки російської пропаганди, що нібито українська влада вбиває своїх громадян при спробі виїхати з України до Російської Федерації.

До того ж, він глорифікував російських загарбників, ніби вони "допомагають" українським біженцям, які переїжджають до країни-агресора.

"Ці інтерв'ю були оприлюднені на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів – Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати рф з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російському телеканалі «ВТВ Плюс», російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах. Крім цього, матеріали інтерв'ю використовувалися у сюжетах пропагандистських телеканалів «RТ» та «Санкт-Петербург»", – йдеться у повідомленні.

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань Гогичаєва.

"Міністру" заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинене повторно).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини перед Україною.