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СБУ ідентифікувала росіянина, який був "міністром" окупантів на Харківщині

57-річний акушер-гінеколог із північної Осетії Тамерлан Гогичаєв зайняв пост "міністра" охорони здоровְ’я окупаційної адміністрації Харківщини.

СБУ ідентифікувала росіянина, який був "міністром" окупантів на Харківщині
Тамерлан Гогичаєв, окупаційний "міністр" охорони здоров’я
Фото: СБ Харківської області

Служба безпеки України ідентифікувала росіянина, який після захоплення частини Харківської області у 2022 зайняв "посаду" "міністра" окупаційної адміністрації, де займався переналаштуванням сфери охорони здоров'я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб. Йому оголосили про підозру. 

Про це йдеться у повідомленні речника  Управління СБ України в Харківській області Владислава Абдули.

"Після захоплення частини Харківської області у 2022 році влада рф швидко почала призначати на керівні посади «своїх»" спеціалістів. Займатися налагодженням медичної сфери окупанти доручили 57-річному акушеру-гінекологу Тамерлану Гогичаєву, який до цього працював заступником голови уряду - міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія – Аланія на росії", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після призначення на "посаду" зловмисник одразу приступив до виконання вказівок Кремля.

Під час деокупації Куп’янська, де розміщувалася окупаційна адміністрація Харківської області, зловмисник разом з російськими військами втік на територію Росії. 

У повідомленні йдеться, що, за даними слідства, у жовтні 2022, вже перебуваючи на території РФ, "міністр" роздавав інтерв'ю рашистським ЗМІ та кремлівським пропагандистам, у яких виправдовував та визнавав правомірною російську агресію проти України.

Він поширював фейки російської пропаганди, що нібито українська влада вбиває своїх громадян при спробі виїхати з України до Російської Федерації.

До того ж, він глорифікував російських загарбників, ніби вони "допомагають" українським біженцям, які переїжджають до країни-агресора.

"Ці інтерв'ю були оприлюднені на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів – Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати рф з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російському телеканалі «ВТВ Плюс», російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах. Крім цього, матеріали інтерв'ю використовувалися у сюжетах пропагандистських телеканалів «RТ» та «Санкт-Петербург»", – йдеться у повідомленні.

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань Гогичаєва.

"Міністру" заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинене повторно).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини перед Україною.

  • У Херсоні викрили колаборантку, яка оформлювала документацію щодо примусової депортації українців. Після захоплення міста вона підтримала загарбників, а в червні 2022 вступила до окупаційного "головного управління мвс по Херсонській області".
  • Також повідомили про підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік окупантів у Херсонській області.  За роботу на ворога "народним міліціонерам" загрожує до 15 років позбавлення волі. 
  • Служба безпеки повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ. Під час повномасштабного вторгнення Росії вони командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка. Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема – малолітньої дівчинки. 
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