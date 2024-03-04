Повідомили про підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік окупантів у Херсонській області

За роботу на ворога "народним міліціонерам" загрожує до 15 років позбавлення волі.

Встановили особи ще 25 колаборантів, які у Херсонській області вступили до створеного агресором "головного управління мвс РФ", здійснювали репресії проти потріотично налаштованих громадян.

Про це йдеться у повідомленням Нацполіції та СБУ.

За даними слідства, фігуранти добровільно приєдналися до псевдоустанови ще на початку окупації обласного центру. Тоді їх призначили на різні "посади" у складі Дніпровського, Корабельного та Центрального «відділів» карального органу країни-агресора. Підбір "кадрів" до незаконного формування здійснювали співробітники ФСБ.

Після проходження "співбесід" колаборантам видали "посвідчення", вогнепальну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка.

"Наприклад, Дніпровський відділ очолив колишній міліціонер з Донеччини. До свого нового призначення він був начальником управління житлово-комунального господарства адміністрації Керчі у Криму. Нині забезпечує дотримання диктаторського режиму серед місцевого населення на ввіреній території", – зназначили у Нацполіції.

Лави "народних міліціонерів" поповнили і колишні співробітники територіальних підрозділів Мінюсту та Служби судової охорони. Наразі вони працюють у слідчому управлінні Дніпровського та Корабельного міськвідділах міліції.

"Більшість фігурантів, які працюють слідчими, оперуповноваженими, дільничними та у черговій частині, не мають профільної освіти. Через кадровий голод загарбники призначають на посади "людей з вулиці", які сподіваються побудувати кар’єру при окупантах", – наголошують правоохоронці.

Також додають, що зрадники неодноразово фабрикували кримінальні справи та притягували до відповідальності за законодавством Росії українців з активною громадською позицією. Також допомагали загарбникам пропагувати "палітіку крємля" серед місцевого населення.

У СБУ додали, що, перебуваючи у лавах окупаційної міліції, фігуранти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

"Для цього зловмисники фабрикують "справи" проти українських патріотів. А потім викрадають їх з власних помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських катівень", – повідомила спецслужба.

Під час таких "нальотів" колаборанти грабують оселі потерпілих під виглядом "обшуків".На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За даними СБУ, до "списку" входять:

Набережний Сергій Анатолійович, 04.12.1976 р.н.

Вансович Христина Олександрівна, 21.06.1999 р.н.

Сахневич Юрій Леонідович, 09.12.1989 р.н.

Соболь Вікторія Вікторівна, 27.02.1996 р.н.

Москвітін Володимир Андрійович, 14.12.1988 р.н.

Андрушкевич Костянтин Вадимович, 07.08.1981 р.н.

Ісмаілов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 р.н.

Гучок Роман Сергійович, 04.07.1982 р.н.

Михайлова Вікторія Вікторівна, 09.04.1996 р.н.

Паршин Сергій Олександрович, 24.07.1989 р.н.

Кряквін Владислав Олексійович, 24.05.1981 р.н.

Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.1986 р.н.

Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 р.н.

Павлик Павло Миколайович, 28.10.1992 р.н.

Коломієць Олександр Олександрович, 22.01.1993 р.н.

Бошин Віктор Миколайович, 16.06.1999 р.н.

Амелькін Олексій Миколайович, 21.05.1982 р.н.

Гришко Дмитро Вікторович, 17.01.2004 р.н.

Петрова Тетяна Денисівна, 29.01.2001 р.н.

Єрмоченко Тетяна Олександрівна, 15.05.1988 р.н.

Носуля Віталій Анатолійович, 24.04.1993 р.н.

Виноградов Олександр Анатолійович, 20.11.1984 р.н.

Клименко Андрій Федорович, 18.05.1977 р.н.

Сушко Олег Володимирович, 03.02.1982 р.н.

Молчанов Андрій Владиславович, 01.09.1988 р.н.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

За роботу на ворога "народним міліціонерам" з окупованої Херсонщини загрожує до 15 років позбавлення волі.