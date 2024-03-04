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Повідомили про підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік окупантів у Херсонській області

За роботу на ворога "народним міліціонерам" загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Повідомили про підозру 25 "правоохоронцям", які перейшли на бік окупантів у Херсонській області
25 колаборантів Херсонщини
Фото: Національна поліція

Встановили особи ще 25 колаборантів, які у Херсонській області вступили до створеного агресором "головного управління мвс РФ", здійснювали репресії проти потріотично налаштованих громадян. 

Про це йдеться у повідомленням Нацполіції та СБУ.

За даними слідства, фігуранти добровільно приєдналися до псевдоустанови ще на початку окупації обласного центру. Тоді їх призначили на різні "посади" у складі Дніпровського, Корабельного та Центрального «відділів» карального органу країни-агресора. Підбір "кадрів" до незаконного формування здійснювали співробітники  ФСБ.

Після проходження "співбесід" колаборантам видали "посвідчення", вогнепальну зброю з боєприпасами та формений одяг російського зразка.

"Наприклад, Дніпровський відділ очолив колишній міліціонер з Донеччини. До свого нового призначення він був начальником управління житлово-комунального господарства адміністрації Керчі у Криму. Нині забезпечує дотримання диктаторського режиму серед місцевого населення на ввіреній території", – зназначили у Нацполіції.

Лави "народних міліціонерів" поповнили і колишні співробітники територіальних підрозділів Мінюсту та Служби судової охорони. Наразі вони працюють у слідчому управлінні Дніпровського та Корабельного міськвідділах міліції. 

"Більшість фігурантів, які працюють слідчими, оперуповноваженими, дільничними та у черговій частині, не мають профільної освіти. Через кадровий голод загарбники призначають на посади "людей з вулиці", які сподіваються побудувати кар’єру при окупантах", – наголошують правоохоронці. 

Також додають, що зрадники неодноразово фабрикували кримінальні справи та притягували до відповідальності за законодавством Росії українців з активною громадською позицією. Також допомагали загарбникам пропагувати "палітіку крємля" серед місцевого населення. 

У СБУ додали, що, перебуваючи у лавах окупаційної міліції, фігуранти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів.

"Для цього зловмисники фабрикують "справи" проти українських патріотів. А потім викрадають їх з власних помешкань або прямо посеред вулиці та ув’язнюють до російських катівень", – повідомила спецслужба.

Під час таких "нальотів" колаборанти грабують оселі потерпілих під виглядом "обшуків".На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). 

За даними СБУ, до "списку" входять:

  • Набережний Сергій Анатолійович, 04.12.1976 р.н.
  • Вансович Христина Олександрівна, 21.06.1999 р.н.
  • Сахневич Юрій Леонідович, 09.12.1989 р.н.
  • Соболь Вікторія Вікторівна, 27.02.1996 р.н.
  • Москвітін Володимир Андрійович, 14.12.1988 р.н.
  • Андрушкевич Костянтин Вадимович, 07.08.1981 р.н.
  • Ісмаілов Рамазан Ферусович, 19.03.1995 р.н.
  • Гучок Роман Сергійович, 04.07.1982 р.н.
  • Михайлова Вікторія Вікторівна, 09.04.1996 р.н.
  • Паршин Сергій Олександрович, 24.07.1989 р.н.
  • Кряквін Владислав Олексійович, 24.05.1981 р.н.
  • Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.1986 р.н.
  • Бондар Денис Олегович, 23.12.1993 р.н.
  • Павлик Павло Миколайович, 28.10.1992 р.н.
  • Коломієць Олександр Олександрович, 22.01.1993 р.н.
  • Бошин Віктор Миколайович, 16.06.1999 р.н.
  • Амелькін Олексій Миколайович, 21.05.1982 р.н.
  • Гришко Дмитро Вікторович, 17.01.2004 р.н.
  • Петрова Тетяна Денисівна, 29.01.2001 р.н.
  • Єрмоченко Тетяна Олександрівна, 15.05.1988 р.н.
  • Носуля Віталій Анатолійович, 24.04.1993 р.н.
  • Виноградов Олександр Анатолійович, 20.11.1984 р.н.
  • Клименко Андрій Федорович, 18.05.1977 р.н.
  • Сушко Олег Володимирович, 03.02.1982 р.н.
  • Молчанов Андрій Владиславович, 01.09.1988 р.н.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. 

За роботу на ворога "народним міліціонерам" з окупованої Херсонщини загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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