Повідомлено про підозру двом російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

Служба безпеки повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У результаті комплексних заходів задокументовано воєнні злочини:
- генерал-полковника Олександра Чайка – командувача Східного військового округу збройних сил РФ;
- генерал-лейтенанта Володимира Кравченка – командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил РФ.
Під час повномасштабного вторгнення Росії вони командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині.
За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків. Для виконання завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії РФ.
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували жителі Бородянки.
Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема – малолітньої дівчинки. Крім того, частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти.
Під час слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).
Минулого року СБУ завершила слідство щодо чоловіка, який схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами росіян.
- Через Бородянку пройшов головний шлях російського наступу на Київ. Російська бронетехніка з'явилася на околиці селища 26 лютого 2022 року, і почалися її сутички та бої з теробороною, а згодом і поліцією. Цього ж дня від обстрілу Бородянки загинули шестеро людей. 28 лютого Центральною вулицею проїхала велика колона, яка стріляла по будівлях із гармат і кулеметів.
- На початку березня російська армія захопила Бородянку. Окупанти не давали місцевим жителям розбирати завали, грабували магазини і розстрілювали цивільне населення.
- 1 квітня 2022 року селище було звільнене. За даними місцевої влади, окупанти повністю знищили 8 та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки, а по всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень. За супутниковими знімками в Бородянці нараховано 42 знищені, 52 серйозно пошкоджені і 60 помірно пошкоджених споруд.
- Під завалами будівель у Бородянці знайшли 41 загиблого. Крім того, понад 300 тіл виявили в похованнях, зроблених місцевими жителями під час окупації.
- 2 травня 2022 року працівники ДСНС врятували з сьомого поверху зруйнованого будинку кішку, яка провела там без води і їжі близько двох місяців.
- У листопаді 2022 року Бородянку відвідав всесвітньо відомий художник Бенксі, який залишив на зруйнованих будинках селища графіті, присвячені дітям під час російського вторгнення та окупації.