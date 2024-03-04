Повідомлено про підозру двом російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів.

Служба безпеки повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті комплексних заходів задокументовано воєнні злочини:

генерал-полковника Олександра Чайка – командувача Східного військового округу збройних сил РФ;

генерал-лейтенанта Володимира Кравченка – командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил РФ.

Під час повномасштабного вторгнення Росії вони командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині.

За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків. Для виконання завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії РФ.

Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували жителі Бородянки.

Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема – малолітньої дівчинки. Крім того, частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти.

Під час слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Минулого року СБУ завершила слідство щодо чоловіка, який схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами росіян.