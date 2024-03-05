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​На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено людину і пошкоджено житлові будинки

Минулої доби росіяни обстріляли майже 20 населених пунктів області і місто Херсон.

​На Херсонщині внаслідок обстрілів поранено людину і пошкоджено житлові будинки
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: ЦНС

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу одна людина дістала поранення, пошкоджено вісім багатоповерхівок і 18 приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби ворог обстрілював Антонівку, Берислав, Золоту Балку, Львів, Томину Балку, Тягинку, Гаврилівку, Білозерку, Гончарне, Дніпровське, Зеленівку, Степанівку, Садове, Дудчани, Качкарівку, Приозерне, Благовіщенське, Станіслав і місто Херсон.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад та автомобілі.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення та територію кладовища.

Нагадаємо, вчора у Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і 16 приватних будинків.

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