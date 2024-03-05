Сирський та Умєров обговорили з головою Пентагону ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
Американського міністра оборони проінформували про поточну ситуацію на фронті. Також обговорили зміни на найважливіших напрямках, повідомили на сторінці головнокомандувача в Facebook.
"Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії", – йдеться у повідомленні.
- Учора Умєров і Сирський мали розмову й з британськими колегами. З міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил Ентоні Радакіном вони обговорили подальше знищення російського флоту.