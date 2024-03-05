Сирський та Умєров обговорили з головою Пентагону ситуацію на фронті

У розмові з американським міністром оборони йшлося про зміни на найважливіших напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Американського міністра оборони проінформували про поточну ситуацію на фронті. Також обговорили зміни на найважливіших напрямках, повідомили на сторінці головнокомандувача в Facebook.

"Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії", – йдеться у повідомленні.