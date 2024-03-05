У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський та Умєров обговорили з головою Пентагону ситуацію на фронті

У розмові з американським міністром оборони йшлося про зміни на найважливіших напрямках.

Сирський та Умєров обговорили з головою Пентагону ситуацію на фронті
Ллойд Остін
Фото: Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

Американського міністра оборони проінформували про поточну ситуацію на фронті. Також обговорили зміни на найважливіших напрямках, повідомили на сторінці головнокомандувача в Facebook.

"Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії", – йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies