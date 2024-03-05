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Поліцейські виявили у мешканця Київщини зброю та боєприпаси

У мешканця Київщини вилучили, зокрема, автомат ППШ, пістолет ТТ та гвинтівку “Маузер”.

Поліцейські виявили у мешканця Київщини зброю та боєприпаси
Поліцейські виявили у мешканця Київщини зброю та боєприпаси
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“В одному з населених пунктів Фастівщини у домоволодінні 33-річного молодика слідчі вилучили боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, а також зброю. Обшук за місцем проживання фігуранта проводили після отриманої інформації від оперативних підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські вилучили автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.

Чоловіка затримали одразу після обшуку, його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці очікують на результати судової експертизи вилученого.

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