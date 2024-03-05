Голова МЗС Угорщини назвав Трампа "синонімом миру"

У експрезидента США ще на одного прихильника більше в угорському уряді.

Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Дональдом Трампом у компліментах експрезиденту США розсипався очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

Як передає "Українська правда", дипломат скористався прикладом Орбана і теж заявив, що в разі перебування Трампа в Овальному кабінеті "війни в Україні не було б" - хоча вона розпочалася у 2014 році і тривала усю першу каденцію республіканця.

Сіярто також вважає, що саме в часи президентства мільярдера "політична складова американо-угорських відносин була на піку". "Мир і добрі відносини між Угорщиною та США є синонімами імені Дональда Трампа", - резюмував міністр, додавши, що Будапешт усе одно буде поважати будь-яке рішення американського народу на прийдешніх виборах.