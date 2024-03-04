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Правоохоронці підозрюють у державній зраді ексдепутата з Харківщини

Чоловіку про підозру повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють у державній зраді ексдепутата з Харківщини
Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області в тому, що він працював на окупаційну владу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У червні 2022 року 50-річний заступник Куп’янського міського голови Харківської області, депутат однієї з політичних партій України добровільно перейшов на бік росіян та зайняв посаду виконуючого обов’язки помічника заступника голови з питань інфраструктури так званої “військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські уточнили, що підозрюваний виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у керуванні КП міста Куп’янськ.

Колишньому депутату заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавленням волі, з конфіскацію майна.

  • СБУ повідомила, що затримала ексосвітянку, яку підозрюють у тому, що вона “здавала” рашистам українських патріотів під час боїв за Харків. 
  • Раніше СБУ заявила, що викрила ворожого пособника, який співпрацював з російськими військами у період тимчасової окупації Харківщини.
  • Правоохоронці затримали жінку за підозрою у наведенні ракет на Харків у січні. СБУ повідомила, що жінку затримали, коли вона проводила дорозвідку біля місць прильотів.
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