Правоохоронці підозрюють у державній зраді ексдепутата з Харківщини

Правоохоронці підозрюють мешканця Куп’янського району Харківської області в тому, що він працював на окупаційну владу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“У червні 2022 року 50-річний заступник Куп’янського міського голови Харківської області, депутат однієї з політичних партій України добровільно перейшов на бік росіян та зайняв посаду виконуючого обов’язки помічника заступника голови з питань інфраструктури так званої “військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські уточнили, що підозрюваний виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у керуванні КП міста Куп’янськ.

Колишньому депутату заочно повідомили про підозру за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавленням волі, з конфіскацію майна.