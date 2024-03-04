Генштаб ЗСУ: упродовж доби на фронті відбулися 63 бойові зіткнення

Найбільше російських атак відбили на Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Протягом доби на фронті відбулися 63 бойові зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу та наземній станції управління БпЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 березня така: