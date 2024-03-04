Мінфін: Облігації стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету України у перші два місяці 2024 року

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у перші два місяці цього року стали військові облігації.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Обсяг залучених коштів від продажу облігацій внутрішньої державної позики склав 1,95 млрд доларів.

При цьому обсяг міжнародної допомоги сягнув 1,2 млрд доларів. Кошти надійшли від Японії, Норвегії та Іспанії. 75% від загального обсягу фінансування було залучено у формі грантів.