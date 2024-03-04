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Мінфін: Облігації стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету України у перші два місяці 2024 року

Від продажу ОВДП залучили $1,95 млрд.

Мінфін: Облігації стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету України у перші два місяці 2024 року
Фото: “Дія”

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету України у перші два місяці цього року стали військові облігації.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Обсяг залучених коштів від продажу облігацій внутрішньої державної позики склав 1,95 млрд доларів.

При цьому обсяг міжнародної допомоги сягнув 1,2 млрд доларів. Кошти надійшли від Японії, Норвегії та Іспанії. 75% від загального обсягу фінансування було залучено у формі грантів.

  • На річній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що загалом за два роки повномасштабної війни Україна залучила понад $75 млрд зовнішньої допомоги – це лише для закриття бюджетної "діри". 
  • На потреби безпеки і оборони держава витрачає лише внутрішній ресурс. На решту напрямків потрібна допомога від партерів. Близько 37 млрд залучили в 2022, понад 42 млрд – у 2023. На цей рік Україна потребує щонайменше 37 млрд.
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