Україна на цей рік потребує щонайменше $37 млрд зовнішнього фінансування

Загалом за два роки повномасштабної війни Україна залучила понад $75 млрд зовнішньої допомоги. На потреби безпеки і оборони держава витрачає лише внутрішній ресурс. На решту напрямків потрібна допомога від партерів. Близько 37 млрд залучили в 2022, понад 42 млрд – у 2023. На цей рік держава потребує щонайменше 37 млрд, сказав на річній пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ключовими донорами прямої бюджетної підтримки є Євросоюз, США, Японія, Канада, МВФ. Загалом допомагають десятки країн.

"Дефіцит бюджету цього року – понад 20% від нашого ВВП – 37 млрд. Звісно ж, ми очікуємо, що 17,3 млрд доларів ми залучимо від механізмів ЄС Ukraine Facility", – сказав прем'єр.

Перше фінансування має бути вже в березні – це 4,5 млрд євро. Кошти потрібні на перекриття дефіциту. Січень і лютий Україна справлялася внутрішніми силами і запозиченнями "без кризи платежів". $5,4 млрд цього року має надати МВФ, а на перший платіж очікують теж у березні в розмірі 900 млн доларів. Шмигаль пояснив, що МВФ об'єднує допомогу країн G7 у загальній сумі – 122 млрд доларів на чотири роки – це певна гарантія того, що МВФ розуміє, що ми будемо покривати протягом чотирьох років дефіцит бюджету в повній сумі за допомогою наших партнерів.

"Ми вдячні нашим партнерам. Ми очікуємо на фінансову допомогу від США. Зараз ідуть внутрішні дискусії. Всі ми про них знаємо. Активно працюємо з нашим ключовим партнером, союзником. І думаю, що в наступні періоди будемо мати добрі новини", – заявив прем'єр.

Прем'єр також додав, що Україна на цей рік має три ключові завдання. Перше – забезпечити Сили оборони і стійкість під час війни. Друге – забезпечити економічну стійкість та макрофінансову стабільність, побудувати економіку, що працюватиме на військових рейках, а після війни створить передумови для якісного стабільного розвитку. Третє завдання – продовжити реформи на шляху до Євросоюзу.

"Звичайно, крім ЄС у нас є шлях в OECD – це клуб багатих країн, це Організація економічного розвитку і співробітництва. Ми також над цим працюємо", – сказав він.

Також Україна працює над членством в НАТО, яке є важливим з точки зору наших безпекових умов і гарантій на майбутнє.